Euronext recebe ‘ok’ do governo norueguês para comprar a Bolsa de Oslo

A Euronext anunciou esta segunda-feira que recebeu a aprovação do ministério das Finanças norueguês para adquirir 100% do capital da Oslo Børs VPS, que controla a Bolsa de Oslo.

Em comunicado divulgado no site da CMVM, a Euronext referiu que “já assegurou a maioria do capital da empresa 53,4%)”, superando assim a condição de sucesso de atingir os 50%. “A decisão do ministério era uma das últimas principais condições para completar a transação”.

A Euronext explicou que os acionista terão de aprovar a transação na assembleia geral de 16 de maio, sublinhando que acionistas de referência, que detêm um total de 23,86% do capital, já confirmaram que apoiam a venda.

