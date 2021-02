A Galp começa a semana com os resultados de 2020 e a primeira teleconferência do novo CEO, Andrew Brown, com os analistas. A EDP também divulga contas, na quarta-feira, e no dia seguinte apresenta o Strategic Update para 2021-2025. Lá fora, destaque para a reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20.