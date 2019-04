Europa tem um desafio gigantesco em termos de liderança tecnológica no setor empresarial, defendeu Albuquerque

Para o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o paradigma do desenvolvimento tecnológico tem deixou Europa para trás. Nesse sentido o governante considerou que a Europa tem um desafio gigantesco pela frente em termos da incorporação e da liderança tecnológica no sector empresarial.

“A Europa está atrás dos Estados Unidos e da China em termos de PIB”, disse Albuquerque, durante o debate mensal que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

Albuquerque lembrou que em termos de empresas tecnológicas muitas delas estão sediadas nos Estados Unidos, e que nenhuma empresa europeia possui um volume de negócios de 100 mil milhões de dólares.

No debate mensal que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira o governante assegurou que os fundos comunitários têm sido bem aproveitados pela região autónoma.