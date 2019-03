Europeias: Comissão Política do PS aprova por ampla maioria lista de candidatos

Carlos Pinto falou ao Jornal Económico, por escrito, sobre as acusações do Ministério Público que levaram à suspensão das funções que desempenhava no Aliança e sobre o futuro do partido. Carlos Pinto afirma que “o julgamento na praça pública serve apenas para espetáculo e diz que, apesar de “neófito”, o Aliança está “sólido e pronto para seguir em frente”.