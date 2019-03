Europeias: Costa rejeita ‘soundbites’ e aposta em programa social para a Europa

O secretário-geral do PS, António Costa, rejeitou “uma corrida eleitoral de ‘soundbites’ e ataques pessoais” nas europeias, salientando que os socialistas portugueses apresentam um programa comum com os socialistas europeus, no qual se encontra o novo contrato social na Europa.

“Não nos apresentamos numa corrida de ‘soundbites’ e ataques pessoais. Apresentamos com um programa comum com os socialistas da Europa e do qual faz parte um novo contrato social na Europa”, afirmou o primeiro-ministro e líder socialista, António Costa, num almoço com militantes e com o cabeça-de-lista do PS às eleições europeias, em Matosinhos, distrito do Porto.

Costa destacou, no programa do PS para as europeias de maio, “uma forte agenda social que aposte e dê prioridade à educação para todos”, bem como “à formação profissional e ao longo da vida para todos os adultos”, de modo a “capacitar todas as pessoas para as tarefas e a economia de amanhã”.