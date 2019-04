Europeias: Tribunal Constitucional chumba nome “Chega” na corrida às eleições

O Tribunal Constitucional chumbou a utilização do nome “Chega” proposto pela coligação entre o movimento Chega, o Partido Popular Monárquico, o Partido Cidadania e Democracia Cristã e o movimento Democrático 21 na corrida às eleições europeias. Os juízes do Palácio Ratton consideram que o nome pode gerar confusão nos eleitores com o movimento de André Ventura, cuja formação enquanto partido ainda não foi aceite legalmente.

Fonte do Partido Cidadania e Democracia Cristã, que faz parte da coligação proposta para as eleições europeias, afirmou ao Observador que, para concorrerem vão ter de alterar o nome. “Corremos o risco de, se mantivermos o nome, ter o nome chumbado”, afirmou. Ao Correio da Manhã, o cabeça de lista André Ventura afirmou estar “triste” e “revoltado” com a decisão do Tribunal Constitucional.

A coligação deverá reunir-se na terça-feira, dia 2, para discutir se mantém ou muda o nome. “O que está a questão é a democracia e a liberdade e não podemos por isso em causa para ser politicamente corretos”, afirmou a mesma fonte ao Observador.