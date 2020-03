Europeu de futebol e Liga dos Campeões em causa. UEFA vai discutir futuro com federações e associações

Depois dos recentes desenvolvimentos relativos ao surto de Covid-19, a UEFA anunciou uma reunião extraordinária para o dia 17 de março, com as 55 associações que integram a principal instituição de futebol europeia, para discutir o futuro do desporto em território europeu.

Através do comunicado, a UEFA explica que as recomendações da Organização Mundial da Saúde impõem um pensamento a curto prazo urgente, com o objetivo de garantir a segurança dos vários intervenientes do futebol, incluindo adeptos e jogadores.

Nesse sentido, vão estar presentes as 55 federações-membro da UEFA, o conselho da Associação Europeia de Clubes, representantes das ligas europeias e ainda um representante da FIFpro (Federação Internacional das Associações dos Jogadores Profissionais). A reunião vai acontecer via videoconferência.

Em cima da mesa estará a discussão sobre a realização do campeonato europeu de futebol 2020 (Euro 2020) que, pela primeira vez, se realiza em mais do que dois países. Também o futuro a curto prazo das principais competições europeias de clubes (Liga dos Campeões e Liga Europa) vai ser discutido, com o jornal espanhol “Marca” a avançar que estas poderão mesmo vir a ser suspensas.

Caso o Euro 2020 venha a ser adiado ou cancelado, será a primeira vez que a acontece.