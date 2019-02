Eurostat publica ranking de regiões com maior e menor crescimento do PIB per capita

Segundo o Eurostat, na União Europeia, com a excepção de Berlim (Alemanha) e Lazio (Itália), os maiores aumentos do PIB per capita foram verificados nas regiões da capital.

Em 2017, face à média da União Europeia, o PIB per capita em paridade de poder de compra, variou de 31% em North-West – Bulgária, a 626% na Inner London West – Reino Unido, diz o Eurostat.

De acordo com os dados apresentados, os maiores aumentos do PIB per capita, em termos regionais, foram verificados na Inner London West – Reino Unido (626% da média da UE), Luxemburgo (253%), Southern – Irlanda (220%), Hamburg – Alemanha (202%), Brussels region – Bélgica (196%), Eastern & Midland – Irlanda (189%) e Prague – República Checa (187%). No conjunto das 281 regiões, 21 registaram variações pelo menos 50% acima da média da Zona Euro (cinco na Alemanha, duas na Irlanda, Áustria, Holanda e Reino Unido, e uma na Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Eslováquia, Polonia, Suécia e Luxemburgo).

Em sentido oposto, as regiões com menor crescimento do PIB per capita, em termos regionais, face à média da União Europeia, foram North-West – Bulgária (31% da média da EU), Mayotte – França e North-Central – Bulgária (ambos com 34%), e em South-Central – Bulgária (35%). No conjunto das 281 regiões, 20 registaram variações inferiores a 50% da média da Zona Euro (cinco na Bulgária, quatro na Grécia e Hungria, três na Polónia, duas em França e na Roménia).

Emprego na UE cresceu 1,6% em 2017

No que se refere ao emprego na União Europeia, também segundo o Eurostat, no conjunto da União Europeia, o emprego cresceu 1,6% em 2017.

Os maiores aumentos no emprego foram registados em Mayotte – França (+7,7%), Malta, Algarve – Portugal e Central Bohemia – República Checa (ambos com +5,3%), seguidos de Herefordshore, Worcestershire & Warswickshite – Reino Unido (+4,7%), South-central – Bulgária e na Área Metropolitana de Lisboa – Portugal (ambos com +4,1%). O crescimento do emprego excedeu os 3% em 19 regiões da União Europeia (três das quais em Espanha, Portugal e Reino Unido, duas na Roménia e uma na Bulgária, República Checa, França, Chipre, Luxemburgo, Malta, Eslovénia e Eslováquia).

Em sentido oposto, as maiores diminuições no emprego foram registadas na Basilicata – Itália (-2,7%), Cumbria – Reino Unido (-2,4%), Central and Western Region – Lituânia (-2,1%), South-Yorkshire – Reino Unido (-2,0%) e na Liguria – Itália (-1,9%). Em 2017, o emprego diminuiu em 25 regiões da União Europeia sendo que em nove destas diminuiu mais de 1% (cinco dos quais estão localizadas no Reino Unido, duas em Itália e uma na Lituânia e na Polonia).