Eventos a nível escolar e desportivo suspensos na Madeira

Os eventos de educação e desporto entre março e abril estão suspensos na Madeira, indicou esta quarta-feira o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante uma conferência de imprensa na Quinta Vigia sobre as medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar os cidadãos e as empresas da Região.

“Ficam suspensos todos os eventos de nível escolar, de natureza desportiva ou qualquer outra, que provoquem ajuntamentos de alunos e professores para além do decorrente do normal funcionamento das turmas”, salientou o governante.

Ficam também sujeitos ao adiamento ou à anulação os eventos desportivos que provoquem ajuntamentos “de um número significativo de pessoas”, em particular todos aqueles que contem com a participação de grupos de pessoas oriundas de países estrangeiros e de outras regiões do país onde se verificam casos de infeção.

Além disso, estão também suspensas as atividades destinadas aos escalões de formação até aos 13 anos de idade.