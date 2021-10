Evergrande suspensa de cotação na bolsa de Hong Kong

A bolsa de Hong Kong suspendeu hoje a cotação do gigante imobiliário da China Evergrande sem explicar quais os motivos desta decisão.

O preço das ações da empresa caiu cerca de 80% desde o início do ano. Estrangulado por uma dívida de 260 mil milhões de euros, o grupo privado tem vindo a lutar há várias semanas para cumprir os pagamentos.

“A negociação das ações do Grupo Evergrande na China será interrompida”, disse a empresa à bolsa de valores. “Como resultado, o comércio de todos os produtos estruturados relacionados com a empresa será interrompido ao mesmo tempo”.

O colosso chinês permanece à beira do colapso e a sua potencial falência pode abalar o setor imobiliário chinês e mesmo a economia nacional e global.

Evergrande wasn't the only property developer stock to be suspended in Hong Kong. Looks like an interesting week ahead of us.#Evergrande pic.twitter.com/2neEgrqg87

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 4, 2021