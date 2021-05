Everis volta a premiar empreendedores da tecnologia com 70 mil euros

A consultora tecnológica Everis anunciou esta terça-feira o lançamento da 20ª edição dos prémios eAwards (anteriormente designados everis Awards), que distinguem projetos inovadores e com modelos de negócios digitais e sustentáveis.

A empresa do grupo NTT DATA está a receber candidaturas de empreendedores até ao dia 25 de julho mas exige que os seus projetos que se encontrem, pelo menos, em fase de prototipagem (com um produto mínimo viável ou um modelo que confirme a solução para o problema identificado).

“Têm de ter uma forte componente de inovação, e que por via da tecnologia, permitam gerar uma transformação positiva e duradoura na vida das pessoas ou contribuir para uma sociedade mais sustentável. A iniciativa destina-se a empreendedores, empresários individuais e coletivos, que têm apenas de preencher um formulário digital para se candidatar”, esclarece a Everis.

Tal como nas edições anteriores, as inscrições podem estar relacionadas com modelos de negócio digitais na indústria 4.0, banca, seguros, telecomunicações, retalho, e-commerce, educação, saúde, biotecnologia ou qualquer outro sector suscetível de ser impactado pela digitalização dos seus processos e/ou que reduzam ou mitiguem problemas ambientais.

O vencedor recebe 70 mil euros.

A iniciativa decorre em duas fases: a primeira, de caráter local, pressupõe a identificação do vencedor português, que recebe 10 mil euros em numerário e a fundo perdido e a segunda realiza-se durante a e-talent week, em Madrid, entre os dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro de 2021, com os que tiveram passaporte verde na primeira.

“Nessa ocasião, para além do contacto com outros empreendedores e investidores, os vencedores locais habilitam-se a receber o prémio final, no valor de 60 mil euros em numerário. A decisão, em ambas as fases, cabe a um júri composto por académicos, empreendedores e empresários de reconhecido mérito e competência”, completa a consultora.