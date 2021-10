Ex-banqueiro João Rendeiro deve estar a “gozar milhões que escondeu” após fuga, afirma PEV

O deputado José Luís Ferreira, do partido ecologista “Os Verdes”, pediu esta quinta-feira ao Governo não compactuasse com as fugas à justiça nem com os offshores, abordando o tema João Rendeiro e ‘Pandora Papers’. José Luís Ferreira afirmou que Rendeiro “já deve estar a gozar os milhões que escondeu” nos paraísos fiscais.

“Já percebemos para que servem e quem servem: grandes fortunas e grandes empresas, para que não paguem impostos e escondam dinheiro. O Estado não pode compactuar”, disse o porta-voz d’Os Verdes.

Em resposta ao deputado do PEV, António Costa relembrou que o último Orçamento do Estado visava o não apoio público a entidades sediadas em offshores e o agravamento de taxas de IMI e IMT na aquisição de imóveis por parte dessas entidades. O Governo “tem estado ativo na adoção de medidas para combater essa chaga dos paraísos fiscais”, disse Costa na sua intervenção na reunião parlamentar.

Também o deputado do Chega Diogo Pacheco Amorim falou sobre João Rendeiro e a fuga à justiça portuguesa. Amorim questionou o primeiro-ministro sobre as medidas tomadas pelo Governo para evitar este caso, assumindo que se tem de “acabar a justiça forte com os fracos e fraca com os fortes”.

“Não creio que gaja qualquer lacuna na lei das medidas de coação que podem ser adotadas em cada fase do processo para impedir a fuga para o estrangeiro” de alguém, respondeu António Costa ao deputado que assumiu o lugar no Parlamento em substituição de André Ventura.

O primeiro-ministro pediu ainda que caso o deputado do Chega tivesse em mente “alguma medida concreta para propor para prevenir situações como estas [fugas à justiça], estamos disponíveis para apreciar”. “Tal como apreciámos negativamente medidas como a castração química e outras, temos sempre a esperança que um dia o Chega apresente uma proposta relevante concreta e útil para que a justiça seja eficaz”, respondeu Costa a Diogo Pacheco Amorim.