Ex-bastonária defende que conselho jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros deve abrir procedimento disciplinar contra Ana Rita Cavaco

Maria Augusta Sousa foi bastonária do Ordem dos Enfermeiros entre 2004 e 2011, tendo exercido a profissão durante mais de quatro décadas. Devido aos últimos comentários da bastonária atual, Ana Rita Cavaco, contra várias personalidades a enfermeira aposentada, como a própria se intitula, pediu publicamente desculpa “a todos a quem a enfermeira Ana Rita Cavaco tem, de forma explícita, ofendido e vilipendiado”.

Num artigo de opinião publicado no jornal “Público”, a antiga bastonária declarou ainda que a atual bastonária ofendeu os profissionais “sem qualquer respeito pela profissão e pelos enfermeiros que diariamente desempenham, com dedicação e profissionalismo, o compromisso de ser enfermeiro”

“Somos muitos os que não nos reconhecemos neste comportamento inaceitável. Porque os factos tomaram a proporção pública e numa linguagem que não pode ser aceite, no quadro do respeito pela deontologia que rege a profissão, é expectável que o Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, sem necessidade de qualquer apresentação de queixa, abra o necessário procedimento disciplinar e ajuíze, incluindo as consequências para a continuidade do mandato”, lê-se na publicação intitulada “Quando atitudes de outros me levam a pedir desculpa…”.

“Tive o privilégio de participar na construção do que hoje é a enfermagem portuguesa ao longo de mais de quatro décadas, com muitos milhares de colegas de todos os cantos do nosso país, da Europa e do mundo”, escreve Maria Augusta Sousa. “Foi neste processo de construção coletiva que aprendi a importância do respeito mútuo, da urbanidade, da responsabilidade acrescida quando assumimos representar milhares de colegas”, referindo-se à posição enquanto bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

“Estou certa que milhares de enfermeiros estarão de acordo comigo e essa voz se fará ouvir, na defesa da dignidade das pessoas, como determina a deontologia profissional. Com o direito à liberdade de expressão não vale tudo, porque quando vale tudo significa cavar o fosso para que essa liberdade não exista”, acrescentou ainda no texto.

O pedido de desculpas da antiga bastonária chega depois da polémica de Ana Rita Cavaco, quando escreveu no seu perfil do Facebook que a presidente da Câmara de Portimão era “a gorda fura filas”, depois da autarca ter sido vacinada antes do tempo, defendo ser “obesa e hipertensa”, bem como ter 69 anos.

No início de fevereiro, a atual bastonária defendeu ter realizado a publicação na rede social “para alertar para mais um caso de abuso nesta fase em que a vacina deveria obedecer rigorosamente ao Plano Nacional de Vacinação”, lembrando que “muitos enfermeiros do Algarve ainda não começaram a ser vacinados” e que a autarca passou à frente dos profissionais da linha da frente. “Em vez de se preocupar com os mais frágeis e com quem está verdadeiramente em contacto diário com doentes Covid, foi a correr colocar-se na fila e já tem a vacina no papinho”, disse Ana Rita Cavaco ao jornal “Expresso”.

Outro caso denunciado por Ana Rita Cavaco, e entretanto desmentido pelos visados, foi a vacinação do secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, e da sua mulher, Maria Margarida Flores, diretora da Segurança Social de Faro, quando nenhum pertence aos grupos de risco.

A última polémica foi ter chamado “esterco” ao comentador Daniel Oliveira, tendo enviado, inclusivamente, cumprimentos ao seu pai, o poeta Herberto Hélder, falecido em 2015. Daniel Oliveira acusou a bastonário de ter um comportamento “intolerável” e “degradante” perante a autarca de Portimão, sustentando que Ana Rita Cavaco está a liderar uma “caça às bruxas”.

“O Daniel Oliveira e outros como ele não passam de um esterco. Um esterco que fala de mim para ter palco e nunca ganhou umas eleições na vida. Pois eu já, duas vezes. A última com maior votação de sempre”, escreveu a bastonário num texto já apagado das redes sociais. “E não existem sobras de vacinas seu esterco. Defensor de fura filas. Aprende a não falares do que não sabes, não é a tua área. A tua área é mais vigarices com graus académicos. Eu sou mestre, tu não, cumprimentos ao teu pai”, lia-se na publicação.