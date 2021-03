Ex-CEO da Saudi Arabian Airlines terá sido o nome escolhido para liderar a TAP

Jaan Albrecht Binderberger, ex CEO da Saudi Arabian Airlines com uma carreira de mais de 40 anos na indústria de aviação, foi o nome escolhido pelo Executivo português para CEO da TAP, cargo que está a ser ocupado transitoriamente por Ramiro Sequeira. A entrada de Binderberger na companhia aérea está agora dependente da aprovação do plano de reestruturação por Bruxelas, que estava inicialmente previsto para março mas a ‘luz verde’ agora poderá aparecer até junho, para saber em concreto a missão que deverá assumir e as medidas de reestruturação que terá de dar seguimento.

Albrecht Binderberger, um dos nomes selecionados pela Korn Ferry, foi escolhido o nome escolhidos pelo Governo para o novo CEO da TAP”, avançou ao Jornal Económico (JE) fonte próxima ao processo, dando conta de que a assembleia geral eletiva só deverá ocorrer quando for aprovado o plano de reestruturação da companhia aérea por Bruxelas, não existindo ainda uma perspetiva de uma data para a sua realização.

Tal como o JE noticiou em primeira mão a 8 de janeiro, Jaan Albrecht Binderberger estava na short-list de nomes selecionados pela consultora Korn Ferry para novo presidente executivo da TAP. O gestor alemão tem uma carreira de mais de 40 anos na indústria de aviação, tendo estado à frente dos destinos da Saudi Arabian Airlines (Saudia) até ao início de 2020. E foi um dos nomes selecionados pela headhunter contratada para procurar no mercado internacional uma equipa de gestão qualificada para a companhia aérea nacional, tendo a lista sido entregue ao Governo na reta final do ano passado.

Jaan Albrecht Binderberger, 66 anos, foi CEO da Saudi Arabian Airlines de 2017 até o início de 2020, quando se mudou para a holding e atualmente é conselheiro independente do presidente da empresa, Ibrahim Koshy, num cargo para que foi eleito para o período 2020-2022. Albrecht é um ex-piloto e ocupou vários cargos de gestão na Mexicana de Aviación. Em 2001, e durante 10 anos, assumiu o cargo de CEO da Star Alliance, aliança de companhias aéreas criada em 1997 com a união de cinco empresas (Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways International e United Airlines). Mais tarde ocupou o mesmo cargo na Austrian Airlines e na companhia aérea turca Sunexpress antes de ingressar na Saudia.

O JE confrontou o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) com a escolha do nome do gestor alemão, tendo fonte oficial avançado que “não confirma que já tenha sido escolhido o novo CEO da TAP, nem esse nome” e que nada dirá sobre este assunto até ser aprovado o plano de reestruturação.

O MIH fez saber, em dezembro do ano passado, que o nome de outro gestor alemão, Christoph Mueller, não constava na lista restrita de nomes selecionados pelo Governo para desempenhar o cargo de CEO da TAP, depois de notícias que deram conta de que Mueller estava entre os nomes identificados pela consultora Korn Ferry no processo de recrutamento.

Tal como o JE avançou em outubro do ano passado, a multinacional norte-americana Korn Ferry, especializada em recrutar diretores e presidentes no mundo inteiro, foi selecionada entre quatro empresas que apresentaram proposta à Parpública, empresa que gere as participações do Estado e que recentemente reforçou a sua participação na companhia aérea para 72,5%. Esta headhunter ficou com a tarefa de encontrar o futuro CEO da TAP, que está a ser transitoriamente liderada por Ramiro Sequeira.