Ex-ministra Graça Carvalho confirmada na lista do PSD às europeias

A inclusão da ex-ministra da Ciência e Ensino Superior Graça Carvalho no quarto lugar da lista ao Parlamento Europeu foi a maior (ainda que relativa) novidade entre os candidatos apresentados por Rui Rio que foram aprovados no Conselho Nacional realizado na noite desta quarta-feira em Coimbra.

Graça Carvalho ocupa um lugar que todas as sondagens indicam tornar possível o seu regresso ao Parlamento Europeu, ficando apenas atrás do cabeça de lista Paulo Rangel, de Lídia Pereira, a presidente da Juventude do Partido Popular Europeu anunciada por Rui Rio no início desta semana, e do atual eurodeputado José Manuel Fernandes.

Logo a seguir, também em lugares elegíveis, vêm Álvaro Amaro e a eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro Aguiar. Menos certa é a manutenção em Estrasburgo de Carlos Coelho, que segue em sétimo numa lista em que se confirmou a ausência de Mota Amaral, insatisfeito com o lugar que lhe estaria reservado, enquanto representante do PSD-Açores. E ainda a colocação do ex-ministro de Passos Coelho Miguel Poiares Maduro como oito e último suplente.

“A lista candidata ao Parlamento Europeu, que a direção nacional do PSD acabou de apresentar ao Conselho Nacional para aprovação, tem mais mulheres do que homens. Penso que nunca tal aconteceu em eleições europeias no nosso País”, escreveu Rui Rio no Twitter.

No entanto, as sondagens indicam que haverá paridade ou vantagem masculina (caso o PSD eleja sete eurodeputados) na representação social-democrata em Estrasburgo.