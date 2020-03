O ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos é esperado na próxima semana no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para ser interrogado no âmbito do inquérito das Parcerias Públicas-Privadas (PPP) que está a investigar o pacote de subconcessões lançado pelo Governo de José Sócrates e renegociações de contratos para introduzir portagens nas ex-SCUT, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo. Sobre Teixeira dos Santos recaem suspeitas de tráfico de influências, gestão danosa, prevaricação e abuso de poder.

O JE confrontou o ex-ministro e atual presidente do EuroBic com o interrogatório, tendo este dito não ter nada a comentar.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor