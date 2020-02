Excesso de azoto ameaça 14% dos locais da Rede Natura 2020 na Península Ibérica ocidental

Um novo estudo publicado na revista Atmospheric Environment revela que pelo menos 14% dos locais da rede Natura 2000 situados na Península Ibérica Ocidental estão em risco de eutrofização – um fenómeno causado pela presença em excesso de azoto e outros nutrientes que leva ao crescimento excessivo de plantas que toleram o azoto, o que pode ter graves consequências para a biodiversidade.

“A queima de combustíveis fósseis associados aos transportes e atividades industriais, bem como a agricultura e a pecuária, são alguns dos fatores que contribuem para a poluição do ar, através da emissão de azoto, enxofre e outros compostos que depois se depositam à superfície através da chuva ou sedimentação, com consequências potencialmente graves para a saúde e os ecossistemas”, alerta um comunicado da Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa.

O mesmo documento assinala que, “no estudo agora publicado, os investigadores desenvolveram mapas da concentração e deposição de compostos de azoto e enxofre com o maior nível de detalhe até agora existente para Portugal Continental: com uma resolução espacial de cinco quilómetros por cinco quilómetros, quando os mapas anteriores tinham uma resolução de 10 quilómetros por 10 quilómetros a 50 quilómetros por 50 quilómetros”.

“Esta elevada resolução é crucial para identificar áreas em maior risco, onde os níveis críticos de deposição de poluentes estão a ser ultrapassados”, assegura o referido comunicado.

Segundo estes responsáveis, “os resultados revelam que pelo menos 14% dos locais da rede Natura 2000 estão em risco de eutrofização – o crescimento em excesso de plantas tolerantes ao excesso de azoto e o desaparecimento de outras, menos tolerantes”.

Recorde-se que a rede Natura 2000 é uma rede de áreas protegidas composta por cerca de 26 mil locais que representam um quinto do território europeu, oferecendo proteção a espécies e ‘habitats’ ameaçados da Europa.

“Os nossos resultados indicam que pelo menos 14% dos locais da rede Natura 2000 na Península Ibérica Ocidental estão em risco de eutrofização – mais do triplo do que se conhecia com os modelos anteriores. Mas a área em risco de eutrofização poderá ser ainda mais elevada. Para 64% dos locais da rede Natura 2000 não existe ainda informação sobre a capacidade crítica dos seus ecossistemas em tolerar excedências de azoto”, explica Maria Alexandra Oliveira, primeira autora do estudo, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais – cE3c, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa).

Os novos mapas estão agora disponíveis ‘online’ a todos os interessados.

“Este é um importante contributo que agora está disponível. Apesar de a eutrofização ser considerada um dos fatores mais associados às alterações globais, mapas com elevada resolução da deposição de azoto não existiam para Portugal”, acrescenta a investigadora.

Maria Alexandra Oliveira defende que conhecendo exatamente os locais com níveis elevados de poluentes e por isso em maior risco, é possível atuar com medidas concretas.

“Os mapas produzidos poderão apoiar a implementação da Diretiva Europeia de Tetos de Emissões (NEC) renovada em 2019, que ‘obriga’ os países da União Europeia a estabelecer limites máximos de emissões de alguns poluentes”, explica Maria Alexandra Oliveira.

Os investigadores disponibilizaram esta informação melhorada sobre a concentração de poluentes atmosféricos e deposição junto da Agência Portuguesa do Ambiente, para que possam ser implementadas medidas de gestão dos ecossistemas, assinala o comunicado em questão.

Este estudo resultou da colaboração de investigadores do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e do Instituto Superior de Agronomia (ULisboa) e do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido (UKCEH), no âmbito do projeto europeu ‘NitroPortugal: Strengthening Portuguese research and innovation capacities in the field of excess reactive nitrogen (2015-2018)’.