Executivo da Ethiopian Airlines diz que software da Boeing “é agressivo”

Um dos executivos da Ethiopian Airlines questionou se a Boeing terá avisado o suficiente os pilotos sobre o seu “software agressivo” que puxa o nariz do avião para baixo, de acordo com a Reuters.

As declarações do executivo da Boeing referem-se a um software chamado Maneuver Characteristics Augmentation System (MCAS), e os sensores que activam este sistema. Este software puxa o nariz do avião para baixo se acreditar que este está a subir a um grau demasiado inclinado, refere a agência noticiosa.

O vice-presidente para as operações de voo da Ethiopian Airlines, Yohannes Hailemariam, disse que depois do acidente com um dos aviões da Boeing, “chamaram a nossa atenção que o sistema era agressivo”, citado pela Reuters.

“Dá uma mensagem de ‘stalling’ e toma acção imediata que é mais rápida que a acção que os pilotos foram instruídos a fazer pela Boeing”, acrescentou.

Foi ainda dito pelo responsável da Ethiopian Airlines, citado pela mesma agência noticiosa, que se o MCAS for activado a baixa altitude, dá aos pilotos pouco tempo para reagir, acrescentando que o fabricante enviou um boletim à industria depois da queda do avião da Lion Air. “Todos os pilotos e operadores sabiam sobre o MCAS depois da Boeing ter revelado. O boletim mostra procedimentos sobre como parar quando isso ocorrer, mas não tem treino”, salientou.