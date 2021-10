Exército do Irão em treinos junto da fronteira com o Azerbaijão

O exército iraniano decidiu avançar com manobras de treino perto da sua fronteira com o Azerbaijão – país que se tem aproximado de Israel – com um forte contingente de tanques, helicópteros, artilharia e milhares de soldados posicionados no noroeste do seu território. Oficialmente, o exército afirma que está a testar drones de longo alcance de fabrico próprio e não esconde que está preocupado com a evolução vizinha de forças ligadas ao Estado Islâmico.

Mas não só: o Irão disse abertamente que está preocupado com os estreitos laços militares do Azerbaijão com Israel, fornecedor de drones de assalto de alta tecnologia e outros equipamentos ao exército azeri – usados na mais recente guerra, no ano passado, com a Arménia.

O regime de Teerão já antes tinha sido claro: esta semana, ao receber um enviado do Azerbaijão ao país, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, advertiu que o Irão “não tolera a presença e as atividades do regime sionista contra sua segurança nacional e fará o que for necessário a esse respeito”.

Segundo as agências internacionais, durante o exercício militar desta sexta-feira, Kioumars Heydari, o comandante das forças terrestres do exército iraniano, disse à TV estatal que o Irão também está preocupado com a presença de combatentes que o Azerbaijão estacionou na região durante os combates do ano passado em Nagorno-Karabakh.

“A República Islâmica do Irão nunca iniciou nenhuma invasão. Mas quando houve guerra entre a Arménia e o Azerbaijão, um número considerável de terroristas do Estado Islâmico foi chamado para a área”, disse. “Não temos certeza se eles deixaram a área ou não, mas devem fazê-lo.”

No início desta semana, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse, numa entrevista à agência estatal turca Anadolu, que ficou surpreendido com o exercício militar iraniano. “Cada país pode realizar qualquer exercício militar no seu próprio território, é um direito soberano. Mas porquê agora e porquê junto à nossa fronteira? ”. Aliyev afirmou que é a primeira vez desde que a União Soviética desapareceu (1991) que o Irão decidiu fazer tal demonstração de força tão perto da fronteira azeri.

As tensões entre os dois vizinhos aumentaram quando o Azerbaijão impôs uma ‘taxa de trânsito’ aos camiões iranianos que circulavam pela região de Karabakh e prendeu dois motoristas no mês passado.