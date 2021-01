Expectativa dos empresários alemães cai em janeiro, diz Ifo

O Ifo Business Climate Index, que mede a expectativa dos empresários alemães, caiu de 92,2 pontos em dezembro para 90,1 pontos em janeiro. As empresas avaliaram a situação atual como pior do que no mês passado.

As expectativas também foram mais pessimistas. A segunda onda do coronavírus trouxe a recuperação da economia alemã para um impasse, por enquanto.

Após oito subidas consecutivas, o índice caiu este mês na indústria. Isso deveu-se a um a expectativas notavelmente menos otimista entre as empresas do sector industrial. Em contraste, as avaliações da situação atual foram

consideravelmente melhores. A utilização da capacidade instalada aumentou 1,6 pontos percentuais para 81,8%, mas ainda está abaixo da sua média de longo prazo que é de 83,5%.

No sector de serviços, o indicador do clima de negócios foi significativamente inferior. As empresas reviram em baixa as suas avaliações da situação atual. Os empresários deste sector também se mostraram muito mais pessimistas sobre os próximos meses.

A evolução das encomendas foi mais fraca, especialmente nos transporte e logística.

No comércio, o índice que mede a confiança no ambiente empresarial tombou. O indicador para a situação atual caiu para terreno negativo e foi a queda mais acentuada desde abril de 2020. As expectativas dos empresários também foram muito mais pessimistas.

O sentimento piorou em quase todos os segmentos de retalho, em alguns casos drasticamente. Este mês, em contraste com dezembro, muitos indicadores do comércio por grosso também apontaram para uma queda.

O clima de negócios também piorou na construção. As avaliações da situação atual do ambiente negocial foram relativamente menos positivas em janeiro. Além disso, há mais empresas que estão pessimistas em relação aos próximos meses.