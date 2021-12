Exportações crescem 3% e importações disparam 17,5% em outubro

As exportações portuguesas aumentaram 3% e as importações cresceram 17,5% em outubro face ao período homólogo, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados revelam uma subida de 0,7% das exportações quando comparado em outubro de 2019, enquanto as importações cresceram 4,4%.

Descontando os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 1% e 9,6%, respetivamente. Em comparação com outubro de 2019, as exportações diminuíram 0,4% e as importações cresceram 0,4%.

Os dados do INE indicam que o défice da balança comercial de bens aumentou 971 milhões de euros face ao mês homólogo do ano passado, tendo aumentado 286 milhões de euros em relação a outubro de 2019, atingindo 1 985 milhões de euros em outubro de 2021.

Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice da balança comercial atingiu 1.242 milhões de euros, o que significa um aumento de 525 milhões de euros face a 2020 e de 45 milhões de euros em relação a 2019.

No período acumulado de janeiro a outubro de 2021, relativamente ao mesmo período de 2019, as exportações aumentaram 4,3% e as importações diminuíram 0,8%.

“No que se refere à variação preços, é de salientar o crescimento homólogo no terceiro trimestre de 2021 dos índices de valor unitário das exportações e das importações em 10,8% e 12,5%, respetivamente”, indica o organismo de estatística. Excluindo os produtos petrolíferos, os índices de valor unitário aumentaram 8,4% nas exportações e 8,0% nas importações.