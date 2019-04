Exportações da Efapel cresceram 11% em 2018

O maior fabricante nacional de aparelhagem elétrica de baixa tensão e líder de mercado, atingiu em 2018 um volume de vendas no valor de 38,6 milhões de euros, o que equivale a um crescimento homólogo de aproximadamente 10%

As vendas na exportação, que representam cerca de 30 por cento da faturação global, cresceram 11% no mesmo período.

Note-se que a EFAPEL exporta atualmente para mais de 50 países, desde a Europa e África até ao Médio Oriente e América Latina. Em 2018, as iniciativas de expansão foram orientadas para diversos países do continente europeu, que a empresa entende reunirem maior potencial e condições mais favoráveis.

A EFAPEL tem uma subsidiária (a EFAPEL – Soluciones Eléctricas, SL) em Espanha (Salamanca), criada em 2015, o que representa o primeiro grande passo na concretização da internacionalização com presença no país vizinho.

O bom desempenho desta empresa industrial sedeada em Serpins (Lousã), no exercício, foi potenciado pela constante investigação, desenvolvimento e inovação dos seus processos.

Recorde-se que a EFAPEL inaugurou recentemente o seu novo edifício. Este equipamento responde ao constante crescimento da empresa ao nível comercial e à exigência permanente de modernização, para resposta a todas as solicitações de um mercado global cada vez mais competitivo e onde a empresa pretende continuar a actuar ao mais alto nível.

O investimento global nesta nova unidade teve o apoio dos Fundos Europeus – Portugal 2020 – Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização para o Projeto: Diferenciação para a Internacionalização.

Refira-se que a EFAPEL tem a sua própria equipa de ciclismo a disputar as principais provas velocipédicas nacionais e renovou o contrato de patrocínio da equipa de futebol da Académica de Coimbra para a época de 2019/20.