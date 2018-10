As exportações de vinhos em 2018 deverão exceder a barreira histórica dos 800 milhões de euros, de acordo com as expetativas de Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal. Em declarações ao Jornal Económico, este responsável revelou que no primeiro semestre deste ano as exportações de vinhos portugueses mantiveram a tendência de crescimento dos últimos anos.

“As vendas de vinhos portugueses para o exterior atingiram 370 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que traduz um crescimento de cerca de 6% face ao período homólogo. Mais importante é que todas as regiões cresceram neste período nas vendas para o exterior. Como o segundo semestre é normalmente melhor que o primeiro, tudo indica, pelo menos faz-nos acreditar que este ano devemos passar a barreira simbólica dos 800 milhões de euros”, defende Jorge Monteiro. Recorde-se que no passado as exportações de vinhos portugueses se fixaram em cerca de 778 milhões de euros.

O presidente da ViniPortugal considera que há países em que as exportações portuguesas de vinho continuam a crescer a taxas muito interessantes. São os casos da Suécia (9,6%), Canadá (4,3%), Noruega (38,9%), Japão (12,2%) e Brasil (28,2%), por exemplo. O presidente da ViniPortugal explica também que os vinhos licorosos, como o vinho do Porto, sendo produtos mais maduros, estão a crescer menos que os vinhos tranquilos, que os vinhos DO (Denominação de Origem) ou IG (Indicação Geográfica).

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.