Fábricas portuguesas produziram menos em fevereiro

O índice de produção industrial apresentou uma quebra de 2,5% em fevereiro, superior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em janeiro do presente ano, tinha apresentado uma variação de -3,3%.

O índice de produção industrial registou uma diminuição mensal de 1,5% em fevereiro (aumento de

1,2% em janeiro).

O agrupamento da Energia apresentou um contributo determinante para a evolução do índice total (-2,6

p.p.), originado pela variação mensal de -15,3% (-4,2% no mês anterior). No mesmo período de 2018, a Energia apresentava valores de -3,8%.

Inversamente, o agrupamento de Bens de Consumo apresentou o contributo positivo para a variação do índice agregado (1,5 p.p.), em resultado da taxa de variação de 4,7%, em comparação com 5,4% em janeiro. No período homólogo, os Bens de Consumo apresentavam-se a -1,5%.

A secção das Indústrias Transformadoras apresentou uma variação homóloga de 0,2% (-3,3% em janeiro). Em fevereiro de 2018, a variação homóloga apresentada era de 2,9%.

A secção da Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio apresentou uma variação mensal de -18%, enquanto em janeiro o valor se fixou em -1%. Em fevereiro de 2018, o valor apresentado era -4,2%.