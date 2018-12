Facebook está a criar uma criptomoeda para o Whatsapp

A rede social Facebook revelou estar a desenvolver uma nova moeda virtual para ser usada no aplicação de mensagens, Whatsapp, avança a ”Bloomberg”, esta sexta feira.

Foi em 2009 que a rede social apresentou a primeira versão da moeda digital, o Facebook Coin, destinada para os jogos da rede social e tendo apenas durado dois anos. Agora, quase uma década depois, a rede social prepara-se para fazer uma nova tentativa.

De acordo com a agência noticiosa, que cita fontes próximas da empresa, Mark Zuckerberg está a trabalhar num plano para o lançamento de uma stablecoin baseada na tecnologia blockchain. Este tipo de moeda virtual diferencia-se das restantes pela menor volatilidade já que o seu valor estará indexado ao do dólar norte-americano.

Ainda sem data prevista de lançamento, a ideia do Facebook é que esta moeda fique disponível através do serviço de mensagens, Whatsapp. Sendo que a primeira fase do trial estará focado no mercado indiano, já que é lá que tem o maior número de utilizadores. Só na Índia o Whatsapp tem mais de 200 milhões de utilizadores dos 2,5 mil milhões espalhados por todo o mundo.