Facebook processa empresas chinesas por venderem contas falsas

A Facebook e o Instagram vão processar quatro empresas e três pessoas na China por promoverem a venda de contas, gostos e seguidores falsos que a gigante da rede social diz serem usados para fins nefastos, noticia a ”Bloomberg”.

As empresas chinesas anunciaram e criaram as contas falsas nos últimos dois anos e comercializaram a venda em seis sites, vendendo-as em grandes quantidades, de acordo com uma queixa apresentada na sexta-feira no tribunal federal de São Francisco.

“Contas falsas e não autênticas podem ser usadas para campanhas de spam e phishing, campanhas de desinformação, fraudes de marketing, fraudes de publicidade e outros esquemas de fraude que são lucrativos em grande escala”, explicou o Facebook e o Instagram, em comunicado. As mesmas entidades criaram contas falsas na Amazon, Apple, Google, LinkedIn e Twitter.

A gigante tecnológica de Zuckenberg tem sido alvo de intenso escrutínio sobre o uso de dados privados dos seus 2,7 mil milhões de utilizadores mensais, tendo os governos em todo o mundo a questionar as políticas da empresa. Esta ação judicial, que alega várias violações da lei, é uma das maneiras pelas quais a empresa está a lutrar contra a exploração comercial das suas redes sociais.

Usando inteligência artificial para detectar contas falsas, o Facebook e o Instagram já desativaram 2,1 mil milhões de contas falsas entre janeiro de 2018 a setembro, “geralmente em poucos minutos após a criação das contas”, segundo a denúncia citada pela agência noticiosa.