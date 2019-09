Fado Funchal com artistas regionais e nacionais em cartaz

A segunda edição do Fado Funchal vai decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias entre 5 e 9 de outubro e conta com vários artistas regionais no cartaz, como Mafalda Arnauth e Cristina Branco, mas também com várias referências a nível nacional. Este é um evento da Câmara Municipal do Funchal (CMF) em parceria com a Associação de Fado da Madeira.

A Vereadora da CMF com o pelouro da Cultura, Madalena Nunes referiu que a organização deste festival surgiu “a partir de uma iniciativa apresentada em Assembleia Municipal no ano passado, e que foi aprovada por unanimidade”. Destacou ainda “o importante trabalho de colaboração com os artistas regionais e com as associações que trabalham em prol da música no nosso concelho, e que permitem capitalizar este momento para dar visibilidade ao Fado na Região”.

No dia 5 de outubro atua Mafalda Arnauth com ConcentusPerTempora-Ensemble e no dia 6 vai ter lugar o concerto “Funchal Canta Alfredo Marceneiro”, um espetáculo com produção de Pedro Marques, professor e músico de guitarra portuguesa. Por sua vez, no dia 7 de outubro, será o momento para ouvir Cristina Branco, artista nacional.

Dia 8 de outubro tem lugar no Baltazar Dias a exibição do filme “Vadio”, um filme documental de Stefan Lechner, centrado em Lisboa e no Fado. O festival termina no dia 9, com o espetáculo “Alexandra canta Amália”, num tributo final à maior embaixadora do Fado, Amália Rodrigues.