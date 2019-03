“Fala-se muito num hospital novo, mas as paredes não funcionam sozinhas”, Pedro Costa Neves

Pedro Costa Neves, médico do Hospital da Luz, disse esta segunda-feira, durante uma Comissão de Inquérito sobre o funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), que “fala-se muito num hospital novo, mas as paredes não funcionam sozinhas”.

Já o Hospital Santa Maria “é velho, mas funciona bem”, diz o médico.

Pedro Costa Neves disse isto depois de ter sido questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda, Roberto Almada, se as listas de espera de vários anos, não são uma forma de desviar os doente do público para o privado.

O médico dá o exemplo dos anestesistas, área onde “há falta de pessoal” e diz mesmo que as listas de espera são sinónimo de poucos recursos para a saúde.

Já ao deputado Mário Pereira, do CDS, Pedro Costa Neves, responde, ainda sobre o mesmo tema, que as listas de espera podem existir, pelo facto de as pessoas terem “menos entusiasmo naquilo que fazem”.

O médico refere que o Hospital Doutor Nélio Mendonça tem “problemas de perda de valências e de falta de referências” e que esta é a causa para uma “degradação dos cuidados que presta”. “Eu não estou a pôr minimamente em questão aquilo que se faz hoje na instituição hospitalar, agora provavelmente era preciso maior investimento na saúde do que o que tem sido feito”, acrescenta Pedro Costa Neves.