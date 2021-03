“Falar Direito”. “Em alguns fundos do Portugal 2020, ainda há metade por executar”, realça Diogo Feio

Na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, Diogo Feio, sócio da Sérvulo & Associados abordou que visão estratégica devemos implementar para a recuperação da economia e o papel dos fundos nessa recuperação.

Esta quinta-feira, a partir das 15h00, a plataforma multimédia JE TV transmite o encontro promovido pela Sérvulo com António Costa e Silva. Este evento consistirá numa conversa informal do professor universitário com três sócios da sociedade de advogados: Rui Medeiros (Direito Público e Arbitragem), Diogo Feio (Direito Fiscal, Arbitragem Tributária e Direito do Desporto) e Ana Luísa Guimarães (Direito Público).

Em análise vão estar as orientações do documento que visa guiar a recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela pandemia de Covid-19.

O Jornal Económico fará a cobertura editorial da conversa, no site e na edição impressa da próxima semana.