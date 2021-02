“Falar Direito”. “Rui Pinto? Os fins não justificam todos os meios”, alerta advogado Rui Patrício

Porque é que a informação obtida pelo hacker Rui Pinto não pode ser utilizada como prova? A questão foi levantada na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, que contou com a presença do advogado Rui Patrício.

Explicou este advogado que essa informação não deve ser usada como prova “porque o sistema jurídico estabelece o que é prova proibida e prova permitida” e que a prova proibida é “toda aquele que recorre a métodos que violam liberdades e garantias essenciais”.

Recorde-se que o advogado Rui Patrício é um dos signatários da carta do Fórum Penal a pedir para que o hacker não seja ouvido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito do Novo Banco.