Famílias já podem pedir os passes para viajar em Lisboa

Eram os passes que os portugueses mais esperavam desde que a medida foi anunciada. A partir de hoje, os passes Navegante Famílias já podem ser pedidos.

O Governo tinha prometido que os passes chegavam no mês de julho mas os responsáveis tiveram de estudar a forma como iriam interligar estes mesmos passes, e só conseguiram que o passe para as famílias chegasse em agosto. Desde o início que o Governo anunciou que estes passes iam fazer as famílias poupar mais de 100 euros.

Apesar de ainda não estar disponível para carregamento, hoje é data em que os utilizadores dos transportes públicos podem entregar a documentação essencial para que os passes sejam agregados. Sabe-se que estes passem têm um custo fixado entre os 60 e 80 euros por agregado familiar, podendo ser utilizado a partir de 1 de agosto.

“O passe Navegante Família dá para ascendentes e descendentes desde que vivam na mesma morada fiscal”, explicou Carlos Humberto de Carvalho, primeiro secretário da AML. Isto significa que “dá para pais, filhos, avós e cônjuges”, sendo que o número do agregado é ilimitado.

Para pedir estes passes, é necessário uma cópia do documento de identificação dos membros de família que vão ter direito ao Navegante Família e a folha de rosto do IRS também tem de ser entregue. Caso não entregue IRS, é necessário entregar um comprovativo de residência por causa da morada fiscal.