Farfetch entra no mercado do luxo em segunda mão

A Farfetch ‘aderiu’ ao negócio da segunda mão e, sem colocar em causa a sua vocação de luxo, entrou num dos segmentos que os analistas consideram ter mais capacidade de crescimento. A plataforma eletrónica pretende posicionar-se num segmento já ocupado pela Vestiaire Collective ou pela TheRealReal.

A nova plataforma do grupo será denominada Farfetch Second Life e permitirá que os proprietários de moda mais sofisticada a vendam, em troca de crédito para gastar no próprio site da Farfetch – que assim ganha de duas formas – e aumenta, perspetivamente, o tráfego na sua plataforma. A aposta surge, por um lado, de um esforço de sustentabilidade e, por outro, do crescente interesse dos consumidores por itens vintage de luxo.

O modelo peer-to-peer [utilizador a utilizador] proposto pela Farfetch contempla que os proprietários que colocam os seus itens à venda através da plataforma não devem esperar que alguém os compre, mas podem ter a certeza de que será oferecido um preço de compra dois dias úteis após a colocação do artigo em venda.

Caso o preço proposto pela Farfetch seja aceite, o proprietário do artigo enviá-lo-à para a empresa e, uma vez verificada a recepção, receberá o crédito correspondente para gastar na plataforma principal do grupo.

O grupo revelou, citado por alguns jornais espanhóis, que esta iniciativa surge de uma start-up do seu próprio acelerador, a Dream Assembly, que desenvolveu uma tecnologia para o campo de autenticação de produtos através de tecnologia blockchain.

Por enquanto, a Farfetch apresentará apenas um piloto deste novo serviço no Reino Unido e concentrar-se-á apenas em malas, a maior categoria no mercado de venda de segunda mão. No entanto, a empresa planeia ampliar a opção para outros mercados e adicionar mais produtos à oferta.

Coincidindo com o lançamento da Farfetch Second Life, a empresa também se juntou à iniciativa Make Fashion Circular da Ellen MacArthur Foundation, o principal lobby em prol da economia circular, segundo avança o site Modaes.