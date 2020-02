Farfetch vai lançar coleções globais exclusivas a partir de abril

O unicórnio da moda de luxo Farfetch apresentou esta quinta-feira a estratégia global de lançamento semanal de coleções únicas, destinada a para oferecer produtos exclusivos e limitados aos consumidores em todo o mundo. A iniciativa “Beat” tem a curadoria única da tecnológica com ADN português e será lançada no próximo mês de abril, com o apoio das marcas da holding italiana New Guards Group (comprada pela Farfetch em 2019 por 657 milhões de dólares).

A “Farfetch Beat” estará disponível na app para os clientes registados, terá novidades todas as quartas-feiras e permitirá fazer lançamentos de roupas (online e offline), simultaneamente, em todos os mercados da Farfetch. Ou seja, da Europa ao Japão, China, Médio Oriente, Brasil e Estados Unidos da América.

Os parceiros da Farfetch e as marcas AMBUSH, Opening Ceremony, Off-White ou Heron Preston irão criar peças de edição limitada, coleções-cápsula e produtos exclusivos, enquanto a empresa Stadium Goods irá exibir peças de streetwear “de culto” e sapatilhas “raras”, segundo a informação divulgada esta manhã pela plataforma de e-commerce encabeçada por José Neves. Para tal, a Farfetch formou uma equipa chamada “’Beat Collective”, liderada por Holli Rogers, que ficará responsável por escolher os produtos e reunir um grupo mundial de líderes de opinião desta indústria.

“Os nossos clientes de luxo querem acesso à moda mais relevante e mais desejada do mundo. A juntar a isso, muitas marcas de luxo estão a desenvolver as suas estratégias e esperamos uma mudança ainda maior no setor, deixando os ciclos tradicionais de criação e lançamento de coleções para um modelo de drop”, disse Stephanie Phair, Chief Customer Officer da Farfetch. “O primeiro «Beat», para já, um segredo bem guardado”, diz a empresa, em comunicado.