Farmacêuticas e biotecnológicas animam abertura de Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a última sessão da semana em terreno positivo, com o índice Dow Jones a liderar a subida.

Na abertura desta sessão, o S&P 500 sobe 0,37% para 4.314 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,21%, para 14.714 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,41%, para 33.969,45 pontos.

“A bolsa de Nova Iorque arranca em alta, mostrando uma inversão de sentimento face ao que era evidenciado durante a manhã pelo mercado de futuros sobre os principais índices de ações norte-americanos”, nota Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Entre os ganhos estão cotadas que têm o hábito de passar despercebidas. Assim, a Merck&Co [Merck Sharp & Dohme] é uma das que mais ganha, disparando 8,31% para 81,35 dólares na abertura. As últimas notícias mostram que o comprimido desenvolvido pela farmacêutica reduz o rico de morte e hospitalização em cerca de 50%.

A Walt Disney apresenta uma subida de 2,50% para 173,40 dólares e a American Express sobe 2,07% para 171 dólares. A Coty Inc avança 5,85% para 8,32 dólares, a American Airlines soma 3,65% para 21,27 dólares e a Carnival Corp cresce 4,20% para 26,06 dólares.

A Marriott avança 3,63% para 153,47 dólares, a Booking sobe 3,07% para 2.446,7 dólares, a Zoom cresce 1,64% para 265,38 dólares e o Starbucks valoriza 1,05% para 111,47 dólares. O Facebook apresenta uma subida ligeira de 0,55% para 341,24 dólares, a Alphabet A de 0,74% para 2.693,2 dólares e a Microsoft soma 0,44% para 283,16 dólares.

Entre as perdas destaca-se a Moderna, uma descida de 10,87% para 343,02 dólares, a Nvidia desce 1,40% para 204,25 dólares, a Tesla perde 0,81% para 769,18 dólares e a Amazon decresce 0,21% para 3.278,14 dólares. A Apple perde ainda 0,83% para 140,33 dólares e a Pfizer derrapa 1,93% para 42,18 dólares.

“Ações de farmacêuticas e biotecnológicas estão em destaque, depois da Merck &Co ter mostrado eficácia do seu medicamento de combate à Covid-19 na redução de hospitalizações e mortes. A Atea Pharmaceuticals disparava cerca de 40%. A revelação do consumo pessoal teve o maior aumento homólogo desde 1991 é um dos dados de destaque, enquanto se aguarda pela indicação do ritmo de atividade industrial nos EUA em setembro. Ações ligadas às criptomoedas mostram-se animadas com a escalada da cotação da Bitcoin e da Ethereum, entre outras”, descreve o analista.