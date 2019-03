Fatura electrónica leva Sonae a poupar 15 milhões de euros por ano

A Sonae, a multinacional portuguesa dona do Continente e da Worten, poupa mais de 15 milhões de euros anuais graças à adoção das faturas electrónicas no relacionamento com os seus parceiros e fornecedores, iniciativa que foi implementada em 2005.

Na altura, a empresa procurava “melhorar a qualidade de informação para a gestão de negócios, otimizar os tempos de tratamento de informação e proporcionar poupanças económicas e ambientais”, lê-se em comunicado.

Hoje, 93% das faturas totais geradas pela Sonae já são electrónicas e os resultados são vísiveis: além da maior eficiência e produtividade nas diversas áreas de negócio, a multinacional poupou anualmente mais de 90 toneladas de papel, 10 milhões de litros de água e mais de 50 milhões de emissões de CO2, valores que culminam numa poupança anual na ordem dos 15 milhões de euros.