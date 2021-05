Faturação no Algarve cresce 13% com abertura de fronteiras com Reino Unido

A abertura das fronteiras com o Reino Unido levou a um crescimento da faturação em Portugal, sendo que no caso do Algarve esse aumento foi de 13% na semana em que os cidadãos britânicos poderam regressar ao nosso país. Os dados constam de um inquérito da REDUNIQ, a maior rede nacional de aceitação de pagamentos por cartões nacionais e estrangeiros divulgado esta sexta-feira, 28 de maio.

Na semana de 17 a 23 de maio que coincidiu com o regresso de voos do Reino Unido verificou-se um aumento de 80% de faturação proveniente de cartões de pagamentos britânicos em todo o país em comparação com a semana anterior.

Destes resultados, 53% deveram-se ao aumento de visitantes britânicos. No distrito de Faro, os gastos dispararam mais de 111% na semana de 10 a 16 de maio para a semana de 17 a 23 de maio, sendo que no fim de semana de 22 e 23 de maio, a faturação britânica na região algarvia aumentou 231% em relação ao fim de semana anterior.

No entanto, os dados REDUNIQ indicam que este crescimento continua a não ser suficiente para atingir os níveis de faturação pré-pandemia, já que o total da faturação britânica mantém uma quebra que ronda os 55%, comparativamente ao mesmo período em 2019.

No sector da hotelaria, registou-se um crescimento de 57% em Faro, na semana de 17 a 23 de maio, mas também aqui os valores continuam abaixo dos registados no período homólogo de 2019 em 46%. Por sua vez, a restauração da região verificou uma subida de 24% de 10 a 16 de maio para 17 a 23 de maio, mantendo ainda uma quebra de 14% face a igual período de 2019.