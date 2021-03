FC Porto enfrenta Chelsea nos quartos de final da ‘Champions’

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões ditou que o FC Porto enfrentasse o Chelsea nos quartos de final.

A tarefa não se avizinha fácil para a equipa da cidade invicta tendo em conta os argumentos do rival, mas os ‘dragões’ mantêm a esperança em chegar às meias finais da competição.

Outros jogos: Manchester City-Borussia Dortmund; PSG-Bayern de Munique; Real Madrid- Liverpool.

A equipa azul e branca jogou oito vezes contra o Chelsea, perdeu cinco jogos, venceu dois jogos e empatou outro.

Se passar esta eliminatória, a equipa treinada por Sérgio Conceição vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Real Madrid e o Liverpool.

O FC Porto é detentor de duas ‘Champions’ e eliminou nos oitavos de final o campeão italiano Juventus, onde milita o capitão da seleção das quinas, Cristiano Ronaldo.

As outras equipas que vão jogar os quartos de final da Champions são o: Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain e Real Madrid.

O plantel do FC Porto, avaliado em 264 milhões de euros é o menos valioso em competição. Ainda assim, o clube português é o quarto em competição com mais titulos da ‘Champions’ conquistados, dois no total. Nesta categoria, Real Madrid FC (13), Liverpool FC (6) e FC Bayern (6) levam vantagem sobre os restantes. PSG e Manchester City procuram conquistar a primeira ‘orelhuda’ da sua história, enquanto Borussia Dortmund e Chelsea FC esperam igualar os números dos ‘azuis e brancos’.

A partir da fase de grupos, cada vitória na Liga dos Campeões rende aos clubes 2,7 milhões de euros, e 900 mil euros no caso de empate. Por chegar aos quartos de final, o FC Porto já encaixou 49,68 milhões de euros, uma vez que contabiliza cinco vitórias (13,5 milhões de euros), um empate (900 mil euros) e pela presença nos quartos de final da competição que correspondem a (35,28 milhões de euros).

À entrada para a fase final da ‘Champions’ o FC Porto é, entre os oito finalistas, o clube com o quinto maior coeficiente da UEFA – uma fórmula adicional de premiar os clubes de acordo com as suas prestações na competição durante os últimos 10 anos. Este “prémio” adicional foi projetado para garantir que clubes com maior tradição na prova milionária recebam uma fatia maior do prémio total.

Quanto melhores forem os resultados de uma equipa na Europa nos últimos 10 anos, melhor será o seu coeficiente – e maior será a quantia que irá receber do dinheiro proveniente da Liga dos Campeões.

Datas a reter na Champions deste ano:

Quartos-de-final

Primeira mão: 6/7 de Abril

Segunda mão: 13/14 de Abril

Meias-finais

Primeira mão: 27/28 de Abril

Segunda mão: 4/5 de Maio

Final

Sábado, 29 de Maio (Estádio Olímpico Atatürk, Istambul)

O presidente dos azuis e brancos não escondeu hoje a sua ambição de voltar a conquistar a terceira Champions. “No campeonato estamos um pouco longe do primeiro lugar e já fora das duas outras competições nacionais, mas não olhamos para a Champions League como forma de compensar e salvar a temporada. Vemos isto, estar entre as oito melhores equipas da Europa, como sendo um dos poucos clubes que conquistou este troféu duas vezes e pode fazê-lo pela terceira vez”, disse Jorge Nuno Pinto da Costa em declarações à UEFA.