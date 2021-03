FC Porto entre os oito melhores da Europa pela 11ª vez. Saiba quem venceu a Liga dos Campeões nas 10 épocas

Depois de uma noite memorável para todos os portistas que viram o seu clube eliminar a campeã italiana em título, a Juventus FC, que conta com os serviços de Cristiano Ronaldo, esta marca a 11ª vez que os ‘dragões’ atingem os quartos-de-final da competição. Por duas vezes nas 11 que chegaram mais longe, os ‘azuis e brancos’ conseguiram trazer para Portugal a ‘orelhuda’, a mais recente em 2004/04, com José Mourinho ao leme. Conheça os 10 vencedores do troféu nos anos de destaque para o FC Porto.

1986/87 Na primeira vez que ultrapassou os oitavos-de-final da competição, o FC Porto acabaria por vencer o troféu, após derrotar o FC Bayern por duas bolas a uma, no que será para sempre recordado como o jogo do "calcanhar de Madjer". 1990/91 O Estrela Vermelha, clube da Sérvia, seria o vencedor do troféu pela primeira vez na sua história. O FC Porto acabria por ser eliminado nos quartos-de-final da competição, depois de perder por três bolas a uma frente ao FC Bayern. 1992/93 Num formato diferente, em que os oito melhores se dividiam por dois grupos, ao invés das rondas a eliminar, o Olympique de Marseille seria o grande vencedor. O FC Porto ficou no grupo contrário do clube francês, ficando em terceiro lugar e perdendo o acesso à final. 1993/94 O AC Milan conquistou o troféu após bater o FC Barcelona, carrasco do FC Porto nas meias-finais da competição, por quatro bolas a zero. 1996/97 O Borussia Dortmund foi o grande vencedor da edição de 1996/97 da Liga dos Campeões, com o português Paulo Sousa no plantel. O FC Porto acabaria eliminado nos quartos-de-final da competição pelo Manchester United, por quatro bolas a zero. 1999/00 O Real Madrid conquistou a competição na viragem do milénio, após bater o rival doméstico, Valência CF, por três bolas a zero na final. O FC Porto acabou eliminado nos quartos-de-final pelo FC Bayern. 2003/04 A última vez que um clube português conquistou a Liga dos Campões foi em 2003/04, quando o FC Porto, liderado por José Mourinho, levantou a 'orelhuda' numa final contra o AS Mónaco, vencida pelos 'dragões' por três bolas a zero. 2008/09 O FC Barcelona venceu a competição em 4 2008/09 com aquela que é considerada por muitos a melhor equipa de sempre, liderada por Pep Guardiola. No mesmo ano, o FC Porto atingiu os quartos-de-final, perdendo para o Manchester United. 2014/15 No mesmo ano que o FC Barcelona voltaria a conquistar a competição, com a tripla de luxo no ataque MSN - Messi, Suárez e Neymar, o FC Porto atingiu os quartos-de-final da competição, não conseguindo superar o FC Bayern. 2018/19 O Liverpool FC foi o vencedor da Liga dos Campeões na edição de 2018/19. O FC Porto estar presente entre os oito melhores clubes da competição, acabando por ser eliminado precisamente pelo clube inglês que levantou o troféu. 2020/21 Contra todas as probabilidades, o FC Porto eliminou a Juventus FC de Cristiano Ronaldo, numa noite para recordar para os adeptos portistas. Reduzidos a 10 durante uma hora, incluindo prolongamento, os dragões selaram o encontro depois de um livre batido pelo internacional português, Sérgio Oliveira, tornando-se na 11ª vez que os 'azuis e brancos' atingem os quartos-de-final da competição.