FC Porto tem o plantel mais “barato” da Champions. Veja os possíveis adversários dos ‘dragões’ nos quartos de final

Entre os oito clubes finalistas da Liga dos Campeões, o FC Porto é o único clube fora das ‘Big Five’ (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França). Apesar dos ‘dragões’ não serem candidatos à conquista do troféu, a ambição mantém-se e, certamente, tentarão chegar o mais longe possível. Segundo os dados do portal ‘Transfermarkt’, o FC Porto tem o plantel menos valioso, chegando mesmo a haver clubes com o quádruplo do valor da equipa portuguesa.

Borussia Dortmund A equipa do Dortmund chega aos quartos de final da prova milionária com grandes expectativas. A boa forma do avançado norueguês de apenas 20 anos Erling Haaland, antecipa dificuldades às defesas adversárias. Com um plantel avaliado em 592,9 milhões de euros, o Dortmund espera lutar pela segunda conquista da Liga dos Campeões, 25 anos depois.

Chelsea FC Desde a chegada de Thomas Tuchel a Stamford Bridge que o Chelsea FC vive o melhor momento da temporada. Com um plantel avaliado em 779 milhões de euros, é mais um dos candidatos ingleses à conquista da prova.

Real Madrid O clube com mais troféus da competição chega a esta fase com a expectativa de mais uma boa campanha. O momento atual da equipa avaliada em 745 milhões de euros é bom, e o treinador Zinedine Zidane espera capitalizar nas provas europeias o nivel competitivo da equipa. Os madrilenos esperam estar na discussão pela que será a sua 14ª vez a conquistar a 'orelhuda'.

PSG A Liga dos Campeões é assumidamente o principal objetivo da equipa da capital francesa. Depois dos elevados investimentos em jogadores como Neymar ou Mbappé, os parisienses querem repetir o feito da temporada anterior quando atingiram a final da competição, mas desta vez levando o troféu para casa. Com uma equipa avaliada em 869 milhões de euros, o PSG é um dos sérios candidatos à vitória.

FC Bayern Os vencedores da edição passada da Liga dos Campeões esperam dar seguimento à conquista do ano passado. A hegemonia alemã é um dado adquirido para o clube, que conta com um plantel avaliado em 826 milhões de euros. É um dos favoritos a levantar o troféu.

Liverpool FC O Liverpool foi o último clube inglês a vencer a prova milionária, mas o atual momento de forma faz prever uma campanha mais complicado do que em 19/20, mas semelhante ao que aconteceu na prova do ano passado. Ainda assim, com tanta qualidade à disposição num plantel avaliado em 1,01 mil milhões de euros, nunca se pode descartar uma possível conquista da Liga dos Campeões.

Manchester City FC A conquista de mais uma Premier League parece iminente, mas o grande objetivo é vencer a 'Champions'. Os 'citizens' não escondem que a principal competição de clubes a nível europeu é uma prioridade, e prova disso são os elevados investimentos no mercado de transferências. Com o plantel mais valioso do mundo, 1,1 mil milhões de euros, são um dos crónicos candidatos a levantar a orelhuda.