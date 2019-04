FCB, GPA, Garrigues e Cuatrecasas reforçaram equipas em março

«Março, marçagão…» tempo de recrutamento e substituição. O terceiro mês do ano foi marcado pela chegada de novos rostos a algumas sociedades de advogados portuguesas, como a FCB, a GPA – Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados, a Garrigues e a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Estes quatro escritórios anunciaram reforços em diversos departamentos, quer numa lógica de crescimento orgânico quer recorrendo a ‘pesos-pesados’ da concorrência ou mesmo de entidades públicas.

A 14 de março a Garrigues tornou pública chegada de Tomás Pessanha, ex-sócio da PLMJ, que passou a liderar a área de Societário e Fusões e Aquisições (M&A) no Porto. A sociedade de advogados de origem espanhola, com representação em Portugal e noutros 12 países, alargou, assim, o seu leque de partners. O advogado, que é também docente convidado na Porto Business School, disse que este era “o momento certo” para abraçar o projeto devido à “rede internacional do escritório, sua experiência e valências, assim como a sua estrutura organizativa altamente profissional e atenta ao futuro do mercado”.



No mesmo dia, a C uatrecasas anunciou que o antigo diretor-geral de Investigação da Autoridade da Concorrência (AdC) Pedro Marques Bom tinha acabado de integrar a firma ibérica como sócio coordenador da área de Direito Europeu e da Concorrência. O departamento aguarda também a entrada de Luís Bordalo e Sá, jurista da AdC e ex-associado da PLMJ e da Sérvulo. “É um sinal evidente da nossa aposta contínua numa equipa de excelência, enquadrada numa estratégia de consolidação e desenvolvimento sustentado das várias áreas de especialidade”, argumentou a managing partner, Maria João Ricou. A sociedade tem agora 24 sócios.

Na mesma semana, a FCB Sociedade de Advogados contratou dois novos associados para Lisboa: Manuel Gil Fernandes – que passou pela Rui Pinto Duarte & Associados e pela CMS Rui Pena & Arnaut e agora se juntou à área de Direito Societário e Comercial e de Propriedade Intelectual do escritório fundado por Miguel Castelo Branco – e Nuno Epifânio – que esteve na Comissão de Concorrência de Hong Kong, na AdC e no Ministério da Agricultura e da Justiça e chega, desta forma, à área de Direito da Concorrência e da União Europeia da FCB.

Também a GPA – Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados aproveitou o final do primeiro trimestre de 2019 para nomear três novos associados coordenadores: Carla Braguez (Imobiliário e Recuperação de Crédito), Catarina Costa Ramos (Proteção de Dados) e Miguel Duarte Santos (Compliance). “Constitui o reconhecimento do trabalho desenvolvido bem como das capacidades de gestão de equipas e clientes, traduzindo uma aposta da GPA no reforço das áreas em que cada associado em causa desenvolve a sua atividade”, explicou a managing partner, Sofia Gouveia Pereira. Neste momento, a firma tem cerca de oito dezenas de advogados, sendo que a equipa de associados coordenadores é composta por Anabela Caetano, Pedro Cantista, Jaime Vieira da Silva, Tomás Assis Teixeira e Henrique Mota Sousa.

A CCA Ontier foi igualmente uma das firmas que juntou uma nova profissional à sua equipa no final do mês passado, tal como o Jornal Económico já tinha noticiado.