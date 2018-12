FCH-Católica lança pós-graduação de Comunicação em Saúde

A plataforma europeia que gere o Corpo Europeu de Solidariedade recebeu um total de 5.232 inscrições de jovens de nacionalidade portuguesa, número que coloca Portugal no Top 5 europeu das nacionalidades com mais inscrições. Segundo a Agência Erasmus+ Juventude em Ação, os portugueses são dos mais contactados para integrar projetos relacionados com áreas como a […]