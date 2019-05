Fed: reuniões apontam debilidade na inflação como “transitória”

As atas da última reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto da Reserva Federal norte-americana apontam para o facto de se considerar a debilidade na inflação como “transitória”. De acordo com as conclusões retiradas do encontro que teve lugar a 30 de abril e 1 de maio, os principais responsáveis pelo grupo que define a política monetária norte-americana determinaram que manter a paciência “é a postura adequada” neste momento.

“Os membros analisaram que será apropriado por mais algum tempo um enfoque paciente para determinar os ajustes futuros no objetivo da taxa de fundos federais, especialmente num contexto de crescimento económico moderado e pressões inflacionárias moderadas, mesmo que as condições económicas e financeiras mundiais continuem a melhor”, refere o documento onde foram resumidos os temas tratados nesta reunião.

Vários participantes nestas reuniões ressalvaram que alguns dos riscos e incertezas que rodearam as suas perspetivas no início deste ano começaram a moderar-se, incluindo os receios relacionados com um enfraquecimento da economia mundial, o Brexit ou as negociações comerciais com a China.

Desde o desfecho das últimas reuniões, cujas conclusões foram expressas nas minutas divulgadas esta quarta-feira, é importante notar que o contexto económico mudou consideravelmente sobre na frente comercial onde EUA e China têm vindo a reforçar uma autêntica guerra de tarifas comerciais.

Na conclusão do encontro, que teve lugar no primeiro dia de maio, Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, ‘deitou por terra’ a ideia de um possível corte das taxas de juro por parte do banco central como próximo ato, ao assegurar que a Fed não estava preocupada pela inflação baixa.