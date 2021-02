O futebol tem em Portugal um impacto de 1,67 mil milhões de euros, de acordo com o estudo UEFA Grow SROI, indicador que estuda o Retorno Social do Investimento.

Entre as 22 federações que integram o estudo, a FPF é a 22.ª com melhor SROI (Social Return On Investment) e a terceira ao nível do valor por federado (7,4 mil euros).

Saiba mais sobre as conclusões deste estudo nesta entrevista a Pedro Dias, diretor-executivo da Federação Portuguesa de Futebol.