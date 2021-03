Feedzai angaria 200 milhões de dólares e torna-se no quarto unicórnio português

A Feedzai é a mais recente tecnológica portuguesa a juntar-se ao restrito grupo de unicórnios – empresas avaliadas em mais de mil milhões -, depois de ter recebido um financiamento de 200 milhões de dólares (cerca de 179 milhões de euros) no âmbito de uma ronda de investimento Série D liderada pela norte-americana KKR.

A gestora de risco financeiro contou ainda com o capital de investidores antigos, como a Sapphire Ventures e a Citi Ventures, e irá utilizar a verba para acelerar a sua expansão global, desenvolver as ofertas de produtos e impulsionar parcerias estratégicas.

A KKR – que também foi responsável pelo investimento que tornou a Outsystems um unicórnio – fez o investimento através do fundo “Next Generation Technology Growth Fund II”, que se dedica a investimentos em equity para o sector da tecnologia.

“A Feedzai oferece uma solução poderosa para um dos maiores desafios que enfrentamos hoje: o crime financeiro na era digital. O comércio global depende de tecnologias preparadas para o futuro, capazes de lidar com um cenário de ameaças em rápida evolução. Ao mesmo tempo, os consumidores exigem, por direito, uma ótima experiência do cliente, além de fortes camadas de segurança ao usar serviços bancários ou de pagamentos”, explicou o diretor administrativo da KKR, Stephen Shanley.

A empresa fundada em Lisboa por Nuno Sebastião criou uma plataforma de inteligência artificial e machine learning, que processa dados de clientes e terceiros para identificar, avaliar e acelerar a correção de potenciais ameaças. Hoje, monitoriza informação de empresas com mais de 800 milhões de clientes em 190 países, entre as quais se encontram das maiores instituições financeiras do mundo, como Citibank, Fiserv e Santander, ou as fintechs SoFi e Mox by Standard Chartered.

“A tecnologia da Feedzai é a base do comércio atual, pois os consumidores em todo o mundo esperam experiências bancárias e de pagamento rápidas, confiáveis, perfeitas e, acima de tudo, seguras. O mundo tem requisitos de digitalização mais rápidos e as instituições financeiras precisam de soluções confiáveis ​​que prosperem neste novo ambiente digital em dias, não meses”, explicou o CEO, Nuno Sebastião.

A Feedzai, cuja sede é em San Mateo (Califórnia), alerta que só no último trimestre de 2020, os consumidores depararam-se com um aumento de 650% em fraudes de apropriação de contas, 600% em fraudes de falsificação de identidade e um aumento de 250% em ataques de fraude bancária online em comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano.

A operação de investimento foi assessorada pela sociedade de advogados Garrigues, através de uma equipa coordenada pelo sócio Mário Lino Dias e composta por José de Seabra Marcão e Inês Freire de Andrade. “Esta é a primeira vez que uma ronda de investimento desta magnitude, elevando uma empresa ao estatuto de unicórnio, é negociada e implementada totalmente a partir de Portugal”, diz o escritório.