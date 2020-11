Feira do Livro do Funchal reúne 18 livreiros e alfarrabistas

A Feira do Livro do Funchal, na Praça do Município, termina na próxima sexta-feira. O evento conta com 18 livreiros e alfarrabistas. Os espaços onde decorre o evento têm lotação limitada a 50 pessoas, inclui medição de temperatura, a higienização das mãos e um corredor de evacuação.

O evento tem como tema ‘Livros e Direitos’, e pretende apoiar os livreiros, editores e alfarrábios do concelho na comercialização dos seus livros.

“Num ano atípico marcado pelo adiamento de diversos eventos, a Câmara Municipal do Funchal tem procurado adaptar a sua programação cultural, e o caso da Feira do Livro não foi exceção, para responder aquelas que são as necessidades que esta altura exige. Os comerciantes do Funchal têm feito um enorme esforço ao longo dos últimos meses para manter as portas abertas e é nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter uma programação cultural na rua, que apoie as vendas em tempo de crise e dinamize a economia local”, disse Miguel Gouveia, presidente da Câmara do Funchal.

O evento conta com um investimento municipal de 50 mil euros. A Feira do Livro do Funchal decorre entre as 10h00 e as 19h00, e tem também um espaço para “várias apresentações e lançamentos de livros, sendo que seis deles foram editados ou apoiados pela Câmara Municipal do Funchal”.

Miguel Gouveia disse ainda que quando vigorava o primeiro estado de emergência nacional, a autarquia encarou a cultura como um bem essencial, e distribuiu gratuitamente, através do ‘Livros Pedidos’, cerca de 30 mil livros a 2500 famílias do Funchal.