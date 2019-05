Feira do Livro do Funchal terá 25 livreiros e 62 autores

A Feira do Livro do Funchal, realiza-se entre 24 de maio e 2 de junho, e vai contar com 25 livreiros e 62 autores. O concerto de abertura será de MUTRAMA e o de encerramento de Rita Redshoes.

Esta edição da Feira do Livro terá uma curadoria específica para toda a vertente de poesia na Feira, a cargo de Maria Fernandes, onde se inclui leituras encenadas, poesia encenada, concertos, e performances com diversos poetas. vai ainda existir o stand ‘Poesia em Transmutação’, que terá como objetivo conhecer o processo criativo de vários artistas plásticos e escultores.

“Outra das inovações deste ano foi o desafio endereçado a grupos musicais para cantar poemas de autores consagrados, o que será assegurado pelas atuações de vários artistas regionais, ao longo da semana na Avenida Arriaga”, disse Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, na apresentação do evento.

Cafôfo referiu ainda que foi seleccionada uma colecção de esculturas para ilustrar a 45ª edição do evento, onde se “destaca a arte pública no Funchal e dando visibilidade aos escultores e artistas plásticos” que realizaram as obras em causa.

“Foram, assim, selecionadas 8 obras, de artistas, épocas e temáticas diferentes, mas todas elas adaptadas no sentido de remeter para o livro e para a leitura”, explicou.

A Feira do Livro terá dois novos livreiros , a Universidade da Madeira com a Imprensa Académica e os CTT, e vai contar com 19 apresentações de livros. Estão ainda previstas conversas à volta de autores madeirenses, com o objetivo de dar a conhecer a literatura, a sua vida e obra.

Entre os convidados vão estar Alice Vieira, Itamar Vieira Júnior, Afonso Cruz, Valério Romão e Irene Pimentel.