Fenprof: “Não temos dúvidas de que o encerramento” de escolas vai acontecer

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) Mário Nogueira afirmou hoje acreditar que o encerramento de todas as escolas vai acontecer. “Não temos dúvidas que o encerramento vai dar-se. O que não podemos dizer porque não somos médicos é se pode ser hoje ou amanhã”.

A Fenprof apoia o fecho das escolas, mas admite que “a decisão tem de ser das autoridades de saúde pública”. “Esta situação é claramente um problema de saúde pública. A decisão tem de ter em consideração o interesse colectivo da saúde pública” disse Mário Nogueira esta quinta-feira em conferência de imprensa.

“Nós não vamos entrar numa discurso que é de outra especialidade”, explica o representante da Fenprof. ” Nem tem a ver com a saúde, nem tem a ver com a propagação. Tem a ver com o facto de efectivamente ser mais complicado haver alunos a ter aulas e outros que não tem. É muito difícil e complicado ter uma aula a funcionar em que não há tranquilidade para que ela funcione”, explica Mário Nogueira.

O primeiro-ministro tinha dito que iria decidir o fecho das escolas esta quinta feira de manhã, mas a decisão ficou ficou para ser tomada ainda esta noite depois de se reunir em Conselho de Ministros e de ouvir os líderes partidários.

“Sendo uma matéria que tem tão grande impacto na vida das famílias e sobre a qual todos nós temos oportunidade de acrescentar informação, é útil e necessário que todos os partidos sejam ouvidos”, disse António Costa aos jornalistas.