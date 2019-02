Fernanda Cardoso preside a comissão de inquérito à Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM

A deputada do PSD, Fernanda Cardoso, vai presidir à comissão de inquérito à Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

A comissão de inquérito vai discutir a metodologia de trabalho, esta quinta-feira, na Assembleia Regional. De referir que a proposta para esta comissão de inquérito, que foi instalada esta quarta-feira, e vai ser composta por nove deputados, como já tinha sido anunciado.

Uma reportagem da TVI denunciou que o hospital encaminha doentes para o privado, enquanto que a Unidade de Medicina Nuclear está praticamente parada.

Esta reportagem levou a que o PS chega-se a pedir a demissão do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e do conselho de administração do SESARAM. Outros partidos manifestaram a sua posição, entre os quais o CDS-PP, que referiu que ao longo do tempo “não faltaram iniciativas” para apurar o que se passava na Unidade de Medicina Nuclear, recordando que o PSD chumbou o texto que serviu de base para a constituição uma comissão de inquérito.

Sobre o trabalho da TVI, a Secretaria Regional da Saúde disse que ia dar uma “reposta e tratamento específico” nos órgãos competentes às “acusações infundadas, declarações falsas, e ofensas à credibilidade”, contidas na reportagem.