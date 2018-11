Fernando Medina: “Queremos Lisboa como capital da inovação e da tolerância”

À semelhança dos dois anos anteriores em que a maior cimeira tecnológica do mundo assentou arraiais na capital portuguesa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa discursou no primeiro dia e elencou os ideais de Lisboa: “esperança, tolerância, vontade de vos ter aqui”.

Fernando Medina deu as boas vindas à assistência na Web Summit e disse que espera que a edição deste ano seja uma “oportunidade” de os visitantes, empreendedores e investidores conheçam “verdadeiramente” a cidade. “O meu desejo é que tenham a oportunidade de nos conhecer verdadeiramente”, assegurou o autarca.

“Lisboa é uma das mais antigas cidades do mundo. Tem sido, ao longo dos séculos, um lugar onde as pessoas têm construído a sua vida e colocado as suas esperanças. (…) Estamos muito orgulhosos de ser a casa do Web Summit nos próximos anos. Queremos fazer de Lisboa a capital da inovação, do empreendedorismo, mas sobretudo da tolerância”, confessou Fernando Medina, no palco principal do evento tecnológico.

O “mayor” de Lisboa, como se apresentou, trouxe também o seu habitual presente. Desta vez, um retrato do navegador português Fernão de Magalhães, cuja percurso ficou eternizado por ter dado a volta ao mundo entre 1519 e 1522.