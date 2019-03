Fernando Negrão: “A dívida pública aumentou nesta legislatura em 20 mil milhões de euros”

O debate quinzenal de hoje na Assembleia da República abriu com um discurso do primeiro-ministro António Costa, focado na melhoria dos indicadores económicos durante a presente legislatura. Seguiu-se uma primeira interpelação pelo líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que criticou o facto de Costa “não ter dito nem uma palavra sobre a dívida pública, um elemento fundamental”.

“A dívida pública aumentou nesta legislatura em 20 mil milhões de euros”, sublinhou Negrão. Dirigindo-se a Costa, avisou que “basta que a taxa de juro aumente ligeiramente” para que o Governo e o país tenham que enfrentar “problemas de enorme gravidade”.

Por outro lado, Negrão alertou que “a carga fiscal chegou ao seu limite”. E concluiu com mais um alerta: “Não pode voltar a usar a carga fiscal para resolver o problema da dívida pública”.

Na resposta, Costa invocou a recente subida de escalão do rating da dívida portuguesa pela agência Standard & Poor’s, traduzindo-se em “juros mais baixos”. E apontou para a redução da dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), não se referindo ao aumento em valor absoluto destacado por Negrão.